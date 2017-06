Flamengo oficializa a contratação do zagueiro Rhodolfo

O elenco do Flamengo ganha mais uma novidade para a temporada. Neste domingo, após o empate da equipe diante do Avaí em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Rubro-Negro confirmou a chegada de um novo zagueiro: Rhodolfo.

Aos 30 anos, o defensor estava no Besiktas, da Turquia. Ele chega ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira e será apresentado no mesmo dia, no período tarde, no Ninho do Urubu.

Rhodolfo poderá ser inscrito apenas a partir de 20 de junho, com a abertura da janela de transferências. Revelado no Atlético-PR, ele também defendeu o São Paulo, entre 2011 e 2013, e o Grêmio, de 2013 a 2015.

A chegada de Rhodolfo ameniza um pouco a pressão interna sobre o elenco e a comissão técnica comandada por Zé Ricardo. Com um grupo de atletas caro, o Flamengo ocupa a modesta 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos em seis rodadas.