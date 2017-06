Ferdinand critica postura de Sergio Ramos em expulsão de Cuadrado

O Real Madrid venceu mais uma Liga dos Campeões neste último sábado com um jogo irretocável. Mesmo assim, o ex-zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand acredita que a postura de alguns jogadores não foi tão incontestável quanto o seu futebol e criticou a atitude de Sergio Ramos antes a expulsão de Cuadrado.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Cuadrado tentou desarmar Sergio Ramos com um carrinho próximo a linha da lateral e derrubou o jogador madrilenho. Ramos, porém, levantou reclamando ao árbitro, pedindo falta. O defensor da Juve empurrou levemente o adversário pelas costas, que se jogou no chão e simulou ter recebido um pisão no pé. O juiz apareceu no meio da confusão e deu o segundo cartão amarelo ao meia, ocasionando sua expulsão.

Veja mais:

Melhor da final, Cristiano afirma: “Os números não mentem”

Zidane revela o segredo do sucesso

Em entrevista ao BT Sport, Ferdinand afirmou que Sergio Ramos ficará envergonhado se chegar a ver o lance novamente. “Ele vai ficar embaraçado quando ver isso (lance) amanhã (domingo). Se meu filho assistisse a isso, eu ficaria embaraçado em olhar nos olhos dele”, disse.

Animado com a conquista de sua terceira Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid, o zagueiro não comentou sonre o assunto depois da partida.