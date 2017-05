Clube boliviano demonstra interesse em contar com Cristian e Mendoza

Após emprestar o atacante Bruno Paulo ao Santa Cruz, o Corinthians poderá acertar as transferências de outros dois jogadores que não são aproveitados pelo técnico Fábio Carille. O Jorge Wilstermann, da Bolívia, demonstrou interesse em contar com o volante Cristian e com o atacante colombiano Stiven Mendoza na sequência da Copa Libertadores da América.

O clube boliviano, que tem o zagueiro brasileiro Alex Silva em seu elenco, foi uma das surpresas da fase de grupos do torneio continental. Só ficou atrás do Palmeiras no grupo 5, que tinha também o argentino Atlético Tucumán e o uruguaio Peñarol, e assegurou a sua classificação às oitavas de final.

A Libertadores é justamente um atrativo para contratar Cristian, que enfrenta ostracismo no Corinthians. Dono de um dos maiores salários do elenco, o experiente volante que fez sucesso em sua primeira passagem pelo clube está afastado desde uma polêmica entrevista concedida ao jornal Lance!. Na época, chegou a reclamar até do furto de uma aliança durante a pré-temporada corintiana nos Estados Unidos.

Já Mendoza, cujo contrato com o Corinthians só será encerrado no final de 2018 (o de Cristian vencerá em dezembro), tem enervado os dirigentes com a sua insistência em permanecer no clube. Desde 2015, ele já foi repassado ao Chennaiyin, da Índia, e ao New York City, dos Estados Unidos.