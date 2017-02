Vettel diz que acredita que será campeão mundial pela Ferrari

A temporada de 2016 não foi muito satisfatória para a Ferrari. Além de não vencer nenhuma corrida, a escuderia viu a Red Bull se firmar como segunda grande força, atrás da Mercedes. Mesmo assim, há quem confie na equipe italiana. Sebastian Vettel, que irá para seu terceiro campeonato com o time de Maranello, revelou que acredita que possa voltar ao topo do mundo.

Dono de quatro títulos mundiais, conquistados de 2010 a 2013 pela Red Bull, Vettel acredita que possa conquistar o pentacampeonato pela Ferrari. Além disso, o alemão afirmou que é preciso esperar algumas corridas para ver qual o real patamar dos pilotos e das equipes.

“Ainda tenho grande paixão pelo meu plano de ser campeão do mundo pela Ferrari, acredito nele. Acho que depois de três ou quatro corridas vamos ter uma imagem clara de como está cada carro e cada piloto”, declarou à alemã SpeedWeek.

No campeonato de 2016, Vettel terminou na quarta colocação do Mundial, com 212 pontos conquistados. Apesar de subir ao pódio, o alemão não venceu corridas. Mesmo assim, o tetracampeão exaltou que a última temporada foi positiva, e que a equipe pode surpreender daqui para frente aqueles que não acreditam .

“Quando olho pelo retrovisor para a temporada de 2016, estou convencido de que tanto a Ferrari como eu estamos no caminho certo. A equipe está mais avançada no começo da temporada do que muitos acreditam, por isso estou convencido de que vamos alcançar os objetivos desejados”, finalizou.