Preparador físico dá gafe e ‘entrega’ acerto de Rômulo com Flamengo

O Flamengo deve anunciar nos próximos dias a contratação de mais um reforço para a temporada. Já especulado no clube, o volante Rômulo teve seu acerto “revelado” pelo preparador físico Cleojones Cearense.

Em uma postagem nas redes sociais, o profissional publicou uma foto de Rômulo fazendo trabalho físico com a seguinte frase: “Última treino antes da apresentação em seu novo clube. Treino de força e finalização. Boa sorte, e sucesso nessa nova temporada”.

Rômulo é um desejo dos dirigentes do Flamengo desde o fim da temporada passada. O clube carioca espera a rescisão de contrato do volante com o Spartak-RUS para poder anunciá-lo como novo reforço.

O jogador é cria das categorias de base do rival Vasco. Além de Rômulo, o Flamengo já confirmou as chegadas do lateral esquerdo Trauco e o meia Conca. Os Rubro-Negros já adiantaram que não vão buscar muitos nomes para esta temporada, pois consideram o elenco forte para a disputa da Libertadores.