Para usar o Maracanã, Flamengo reitera desejo de administrar o estádio

Depois do final dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Flamengo tem o desejo de voltar a atuar em sua casa. O clube, que vem mandando seus jogos fora do Rio de Janeiro ou em outros estádios do Estado, se manifestou, através de nota oficial, e afirmou que mantém o desejo de administrar o estádio do Maracanã.

O Flamengo parabenizou o Governo Federa pelo sucesso dos Jogos e afirmou que não firmou nenhum acordo com nenhum potencial parceiro para poder tomar conta do estádio após o contrato do atual concessionário expirar.

Com 12 jogos até o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo luta para poder voltar a atuar no Maracanã. Na reta final da competição, o Rubro-Negro briga pela liderança da competição, e ainda será mandante em seis partidas.

Confira na íntegra a nota oficial do Flamengo:

– Ao fim dos jogos olímpicos e paralímpicos, o Flamengo parabeniza os Governos Federal, Estadual e Municipal, além do Comitê Rio 2016, pelo sucesso dos eventos, e retoma a discussão sobre a utilização do Maracanã de acordo com a sua principal razão de existir, ou seja, como um Estádio de Futebol, uma vez que tem sido amplamente divulgado na mídia que o Maracanã passará por um novo processo licitatório para concessão;

– Parabeniza o Governo do Estado do Rio de Janeiro por tal iniciativa, a qual encontra-se em linha com o que o Clube sempre defendeu e expressou ao longo do tempo;

– Até o presente momento, o Flamengo não firmou qualquer acordo vinculante com qualquer potencial parceiro com o intuito de suceder o atual concessionário, ou de participar do processo licitatório que venha a ocorrer. Cumpre relembrar que, formalmente, não há alterações nos contratos atualmente em vigor, menos ainda um Edital lançado. Logo, o contrato do Flamengo com a Odebrecht, que possui contrato vigente com o Governo do Estado, segue válido até o fim de 2016;

– Informa que continua em contato com todos os atuais responsáveis pelo Maracanã com o intuito de viabilizar a sua reabertura e viabilizar que alguns de seus jogos de 2016 ocorram no Estádio;

– Neste momento de iminentes mudanças, insiste em defender que os clubes sejam protagonistas neste processo de concessão, uma vez que são os principais originadores de conteúdo e usuários, como ocorre em todo o mundo. O Flamengo se coloca à disposição para o que for necessário para construir a melhor solução para o processo, seja ela temporária ou definitiva;

– Reitera que, como clube cidadão, premiado por sua gestão transparente e reconhecido no mercado como parceiro comercial digno de confiança, está preparado para assumir a administração do estádio, atribuindo ainda mais valor econômico e cultural a este ícone do esporte mundial.

