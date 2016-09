Sem Cristiano Ronaldo, Portugal estreia com derrota nas Eliminatórias

Portugal estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não conseguiu o mesmo sucesso da última Eurocopa. Na Basileia, os lusos perderam por 2 a 0 para a Suíça, na primeira rodada do grupo B. Os gols foram marcados por Embolo e Mehmedi, ambos no primeiro tempo.

A seleção de Portugal, atual campeã europeia, mostrou que sente a falta de seu principal jogador, Cristiano Ronaldo. O atacante do Real Madrid segue se tratando da lesão sofrida na final da Eurocopa, e não foi convocado por Fernando Santos.

Na próxima rodada das Eliminatórias, em outubro, Portugal, jogando em casa, tem Andorra como adversária. A Suíça, por sua vez, vai a Budapeste, encarar a Hungria.

O jogo – Nos primeiros minutos, Portugal teve bom controle da partida, sem permitir pressão da Suíça, mandante da partida. Aos 5, os visitantes ainda estiveram perto de abrir o placar, mas Bernardo Silva parou em boa defesa de Sommer

Aos poucos, porém, os donos da casa se impuseram, e não demoraram a abrir o placar. Aos 22 minutos, Ricardo Rodríguez cobrou falta, Rui Patrício defendeu mas, no rebote, Embolo escorou de cabeça, direto para as redes: 1 a 0 Suíça.

Aproveitando o bom momento, o time da casa ampliou seis minutos depois, aos 30. Mehmedi iniciou a jogada, com bom passe para Seferovic, e apareceu na área para colocar a bola no ângulo, ampliando a vantagem suíça.

Depois de abrir boa vantagem, o time de Vladimir Petkovic deixou Portugal trocar passes, se posicionando bem na defesa. A única chance dos ibéricos antes do intervalo veio com Raphael Guerreiro, mas o português teve a finalização bloqueada. Sem problemas, os mandantes foram aos vestiários com boa vantagem.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu na mesma toada. Os lusos seguiram trocando passes em busca do espaço, mas não encontraram, ficando longe de ameaçar Sommer. As únicas finalizações apareciam em chutes de fora, mas todos sem direção.

A primeira grande chace foi da Suíça. Aos 25, Dzemaili recebeu de Mehmedi e bateu firme, mas a bola passou raspando a trave de Rui Patrício. A resposta portuguesa veio aos 30, quando o zagueiro Fonte quase diminuiu para Portugal.

Ainda sonhando, os atuais campeões europeus acertaram a trave aos 36, em cabeçada de Nani. Esta foi a última grande chance dos comandados de Fernando Santos, que não conseguiram nem ao menos diminuir a diferença, e viram a Suíça sair de campo com a vitória por 2 a 0. O último acontecimento do jogo foi a expulsão do suíço Xhaka, do Arsenal, que levou o segundo amarelo aos 47 do segundo tempo.

Confira os resultados dos outros jogos do grupo B das Eliminatórias europeias:

Ilhas Faroe 0 x 0 Hungria

Andorra 0 x 1 Letônia

