Pitbull marca, Luiz defende pênalti, Criciúma bate Tubarão e segue vivo

O Criciúma não decepcionou e segue com chances de conquistar o Campeonato Catarinense. Neste domingo, o Tigre venceu o Tubarão por 1 a 0, no Heriberto Hulse, em jogo pela sétima rodada do torneio.

O único gol do jogo saiu aos 18 minutos do segundo tempo, em boa triangulação do Tigre. Adalgiso Pitbull ficou sozinho com Luiz Carlos, driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo. Mesmo assim, o atacante driblou novamente o arqueiro do Peixe e finalizou. Gerson ainda tentou salvar em cima da linha, mas a bola morreu no fundo do gol

Antes do final, o Tubarão ainda teve uma chance de ouro para empatar o jogo. Diego Giaretta derrubou Rentería na área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança, o colombiano bateu rasteiro, no lado direito, mas Luiz tocou na bola e ela foi na trave.

Com o resultado, o Criciúma foi aos 14 pontos ganhos e chegou à terceira colocação, ultrapassando o rival Avaí, que ficou em quarto. O Leão, no entanto, ainda joga nesta rodada e pode retomar o lugar caso vença o Figueirense no Orlando Scarpelli.

Na liderança, a Chapecoense soma 16 pontos e visita o Metropolitano também neste domingo. Uma vitória coloca o Verdão do Oeste com três pontos de vantagem na tabela a apenas duas rodadas do final do segundo turno.

Na próxima rodada, o Criciúma visita o Metropolitano no Sesi-Blumenau, domingo, às 18h30 (de Brasília). Já o Tubarão recebe o Figueirense no mesmo dia, às 16h.