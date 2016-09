Roberto de Andrade não relaciona público pequeno à crise corintiana

Um jogo após trocar insultos com torcedores do Corinthians, revoltados com a derrota para o Palmeiras, o presidente Roberto de Andrade elogiou quem esteve em Itaquera para assistir à vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O público, no entanto, foi um dos menores do clube no seu estádio – 20.614 pagantes.

“O motivo disso é um pouco de tudo”, minimizou Roberto de Andrade, negando que a falta de interesse na partida deste meio de semana esteja relacionada à crise corintiana. “Isso é coisa do momento, mas também do frio, do dinheiro mais curto. Não é uma coisa só”, disse.

O presidente tem sido o principal alvo da revolta dos torcedores em meio à crise. Alguns chegaram a exibir faixas diante da sua sala no Parque São Jorge para protestar durante a semana. Após o episódio, Roberto voltou a falar em entrevista coletiva e fez um clamor por apoio à equipe.

“Hoje, foi muito bom. A torcida nos apoiou, como sempre faz o corintiano. Pedi que eles se manifestassem mais, mas eles sempre nos apoiaram, nunca nos deixaram. Em qualquer situação, o Corinthians sempre foi apoiado. Mas vibrar um pouco mais é sempre importante para passar confiança”, discursou.

A presença de público em Itaquera também é importante para o Corinthians amortizar a dívida referente à construção do estádio. Nos próximos jogos, no entanto, o clube terá que lidar ainda com a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que interditou o setor norte da arena em função dos incidentes do último Derby.

