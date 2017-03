Invicto em clássicos, Corinthians ironiza Maicon e rivais paulistas

O Corinthians ironizou em suas redes sociais o são-paulino Maicon e os seus rivais paulistas. Após o zagueiro comemorar o primeiro gol da partida imitando uma galinha, símbolo pejorativo que os rivais tentam ligar ao Timão, o clube respondeu ao jogador utilizando uma foto de Jô. Autor de um gol em cada clássico paulista, o atacante é chamado na publicação de God of Clássicos, se referindo à maneira como o defensor é intitulado pelo torcedor rival – God of Zaga.

Em outra publicação, o Corinthians aproveitou para cutucar os rivais Palmeiras e Santos. Conhecidos como porco e peixe, respectivamente, o clube postou mais uma foto de seu centroavante com a legenda: O homem mais procurado pelo Ibama- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

O Corinthians foi a equipe que teve o melhor aproveitamento nos clássicos envolvendo os quatro grandes paulistas nesta fase inicial do Campeonato Paulista. O time venceu, em casa, o Palmeiras e o Santos e conseguiu um empate contra o São Paulo, no Morumbi, fechando esta primeira fase de maneira invicta nos encontros com seus rivais.