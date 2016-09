De seu leito no hospital, Danilo dá recado e minimiza lance que gerou lesão

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Nem mesmo uma lesão gravíssima e que só permitirá que Danilo volte aos gramados em 2017 tirou o bom humor do veterano meia do Corinthians. Ainda internado no hospital para tratar da tíbia e da fíbula recém-operadas, após ter quebrado os dois ossos em treino na última terça-feira, o jogador deu recado direto de seu leito e não demonstrou nenhum abatimento por conta do ocorrido.

A mensagem foi gravada pouco antes do duelo entre Fluminense e Corinthians na última quarta-feira e divulgada na manhã desta quinta-feira pelo clube. Nela, Danilo deseja boa sorte ao grupo para o duelo da Copa do Brasil, lamentando não poder estar presente junto do elenco.

O meia também demonstrou serenidade ao falar sobre o lance em que acabou resultando na lesão grave que tirou o atleta de ação, garantindo que o zagueiro Yago, que entrou na dividida que originou a fratura, não foi culpado por lesioná-lo, e a fatalidade poderia ter acontecido com qualquer um.

“Queria muito estar aí com vocês, nesse jogo importantíssimo, mas vim passar alguns dias aqui no São Luís (hospital em São Paulo). Boa sorte para vocês, que Deus abençoe e a gente faça um grande jogo. Sobre o acontecimento que teve, o Yago não teve nada a ver, é um irmão nosso e poderia ter acontecido com qualquer um. Vou estar aqui na torcida, assistindo e torcendo para fazermos um grande jogo e trazer um bom resultado. Abraços”, disse Danilo.

Com muito bom humor, o Danilo mandou um recado para os companheiros ontem antes do jogo. Confira! #Timão106 pic.twitter.com/sKuXYzXnjs — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2016

Recomendado para você