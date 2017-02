Corinthians anuncia desistência da contratação de William Pottker

Após acertar todos os números referentes a contrato e compra dos direitos econômicos do atacante William Pottker, o Corinthians anunciou a desistência do negócio. Nesta quarta-feira, o clube justificou a decisão, tomada minutos antes da partida contra a Caldense, após o jogador ser escalado para atuar pela Ponte Preta contra o Campinense pela Copa do Brasil. Assim, se o atacante chegasse ao Timão após o campeonato Paulista, como era previsto, não poderia jogar o torneio nacional pelo Timão.

“Não falamos mais sobre o nome do Pottker no Corinthians. Desejo que ele tenha uma carreira de sucesso na Ponte Preta, mas não há mais conversar”, explicou o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, que tentou impedir a utilização do atleta durante a tarde toda, mas não obteve sucesso.

“Não houve uma traição. Nós negociamos verbalmente e deixamos acertado que, depois do Paulista, utilizaríamos o jogador. A Ponte Preta está no seu direito e preferiu usar o jogador numa competição na qual também estamos. E, pelo visto, deve usar na Sul-Americana, outro torneio que disputaremos. Sendo assim, fica inviável a realização do negócio”, continuou o dirigente.

Inicialmente, o Corinthians queria a chegada de William Pottker para a disputa do Campeonato Paulista, mas a Ponte Preta convenceu o Timão a liberar o jogador apenas após o estadual. Curiosamente, essa espera foi enxergada pela Macaca como uma demonstração de força do clube de Campinas.

Em janeiro, o Corinthians publicou uma nota informando o fim das negociações com o centroavante Didier Drogba, e agradecendo o marfinense pela negociação. Para a temporada, o Timão já contratou os atacantes Jô, Kazim e Luidy. Os volantes Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos, e o meia Jadson.

Sem nem ser questionado, Adauto ainda explicou que os empréstimos do zagueiro Yago e do atacante Lucca não tiveram nada a ver com a negociação do Pottker. “Não demos ninguém de graça para a Ponte Preta, são coisas independentes”, comentou. Apesar disso, de acordo com apuração da reportagem, o Alvinegro realmente utilizou a cessão dos atletas para facilitar o caminho até Pottker.

Sem Pottker, o Corinthians fica com Jô, Kazim e o garoto Carlinhos como opção para o setor. Além do atleta da Macaca, que custaria R$ 6,7 milhões aos cofres do clube, outra negociação recente que acabou frustrada foi a do marfinense Drogba, que virou até piada na torcida da Caldense.