Cruzeiro goleia o Botafogo e consegue grande vantagem no jogo de ida

O Cruzeiro deu um grande passo para garantir sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em partida disputada, na noite desta quinta-feira, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, a equipe mineira derrotou o Botafogo por 5 a 2. Com a vantagem, a Raposa pode até perder por três gols de diferença no jogo da volta, que ainda assim fica com a vaga. Os gols da equipe mineira foram marcados por Ábila (duas vezes), Robinho, Henrique e Emerson Santos (contra). Já o Alvinegro descontou com Sassá e Neilton.

A partida foi de bom nível técnico e o resultado fez justiça ao time dirigido por Mano Menezes, que soube ser mais objetivo e aproveitou as oportunidades que apareceram durante o jogo. O Botafogo ficou mais tempo com a bola nos pés, mas os sucessivos erros cometidos por seus zagueiros impediram que a equipe carioca conseguisse alcançar um resultado melhor.

O jogo – O Cruzeiro começou criando uma grande chance para marcar, logo aos dois minutos. Arrascaeta fez ótimo lançamento para Ábila, que driblou Emerson Santos com muita facilidade e bateu cruzado, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Depois de levar o primeiro susto, o Botafogo passou a equilibrar as ações, embora sem conseguir criar problemas para a defesa mineira.

Aos nove minutos, após cruzamento de Robinho, a zaga carioca afastou mal e Henrique bateu forte, mas mandou para fora.

Aos 15 minutos, o Botafogo quase chegou ao gol. Sassá recebeu em velocidade, driblou Bruno Rodrigo e chutou forte, mas a zaga desviou para escanteio. Depois da cobrança, Bruno Silva subiu mais do que a zaga e cabeceou com perigo.

A resposta do time mineiro foi imediata. Ábila dominou na entrada da área, se livrou de Renan Fonseca com muita facilidade e bateu com violência, mas a bola passou perto da trave direita do goleiro Sidão.

O time carioca ficava mais tempo com a bola e atacava pelas laterais. Tanto Luis Ricardo quanto Diogo Barbosa levavam vantagem pelas laterais e criavam situações de perigo para a defesa mineira, mas os atacantes não conseguiam concluir.

Aos 26 minutos, Rafael Sóbis foi lançado pela esquerda e tentou lançar Ábila, Airton tentou cortar e a bola sobrou para Arrascateata, que arriscou, mas mandou a bola para fora.

O time dirigido por Jair Ventura voltou a aparecer na área aos 31 minutos em boa jogada de Sassá que fintou Manoel e chutou rasteiro para defesa fácil do goleiro Rafael.

Aos 37 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Diogo Barbosa recebeu pela esquerda e cruzou para a cabeçada certeira de Sassá, sem defesa para Rafael.

O Cruzeiro tentou partir para o ataque, mas quase sofreu o segundo gol aos 41 minutos. Depois de bola levantada na área, a bola sobrou para Bruno Silva, que tentou o chute e mandou para fora, quando Sassá estava livre na pequena área.

O Cruzeiro respondeu com um cruzamento de Edimar que quase surpreendeu o goleiro do Botafogo, mas Sidão espalmou para escanteio, salvando a sua equipe. Na cobrança, Renan Fonseca, de forma estabanada, empurrou Henrique na área. O árbitro marcou pênalti. Ábila foi para a cobrança aos 45 minutos e converteu, batendo no canto direito de Sidão.

No final do primeiro tempo, alguns torcedores do Botafogo foram detidos pela PM após confusão na arquibancada.

O segundo tempo começou com uma grande chance perdida pelo Cruzeiro. Ábila foi lançado em velocidade e tentou encobrir Rafael, mas o goleiro defendeu com facilidade, para irritação do técnico Mano Menezes.

Logo depois, Sassá colocou a bola nas redes, mas a arbitragem, de forma equivocada, invalidou o lance, marcando impedimento. O time carioca voltou mais agressivo, adiantando a marcação e impedindo que o Cruzeiro conseguisse se organizar em campo.

Mesmo sem jogar bem, o Cruzeiro virou a partida aos 13 minutos. Após bola dividida na área, Arrascaeta, de calcanhar, recuou para o cruzamento de Robinho. Emerson Santos tentou desviar e cabeceou para as redes alvinegras, sem dar qualquer chance a Sidão, que tinha saído para tentar a defesa. Um minuto depois, o Botafogo chegou ao empate. Após cruzamento da direita, Neilton se antecipou aos zagueiros e tocou para as redes de Rafael, deixando tudo igual.

Aos 18 minutos, Rafael Sobis investiu pela esquerda e cruzou para Ábila, que se jogou entre os zagueiros e mandou a bola para as redes de Sidão.

O Botafogo se desorientou e sofreu mais um gol aos 21 minutos, quando Arrascaeta enfiou para Robinho que bateu cruzado para anotar o quarto da Raposa.

A torcida alvinegra não perdoou os zagueiros e Renan Fonseca e Emerson Santos passaram a ser vaiados em cada toque na bola. O técnico Jair Ventura abriu completamente o time carioca, colocando o atacante chileno Canales no lugar do volante Airton. Aos 39 minutos, o goleiro Rafael evitou o terceiro gol do Botafogo ao defender, de forma espetacular, uma cabeçada de Renan Fonseca.

Aos 46 minutos, o Cruzeiro ainda marcou o quinto gol, após outra falha grotesca de Renan Fonseca, que permitiu a Henrique empurrar a bola para as redes, decretando o resultado final da partida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 5 CRUZEIRO

Local: Arena Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1º de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Herman Brumel Vani (ambos de SP)

Público: 4451 pagantes

Cartões Amarelos: Emerson Santos (Botafogo); Ábila (Cruzeiro)

Gols:

BOTAFOGO: Sassá, aos 37 minutos do primeiro tempo. Neilton, aos 14 minutos do segundo tempo

CRUZEIRO: Ábila, aos 45 minutos do primeiro tempo e 18 do segundo; Emerson Santos, contra, aos 13 minutos, Robinho, aos 21 minutos e Henrique, aos 46 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Aírton(Canales), Bruno Silva(Leandrinho), Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton(Rodrigo Pimpão) e Sassá

Técnico: Jair Ventura

CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral(Lucas Romero), Robinho e Arrascaeta; Rafael Sóbis(Rafinha)e Ramon Ábila(William)

Técnico: Mano Menezes

