Expulsão de Cuquinha é citada na súmula e auxiliar pode ser punido

O auxiliar técnico do Palmeiras, Cuquinha, irmão do técnico Cuca, foi expulso durante a partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil, por conta do uso de equipamento eletrônico no banco de reservas, o que é proibido pela regra.

O árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro, relatou o ocorrido na súmula e, deste modo, o integrante da comissão técnica do Verdão pode ser julgado e suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

“Aos 22 minutos do segundo tempo expulsei das imediações da área técnica, o senhor avlamir dirceo stival, auxiliar técnico da equipe do s.e. palmeiras, após ser informado pelo 4º árbitro, senhor daniel nobre bins, que o mesmo estava utilizando um aparelho celular durante a partida. informo ainda que o referido auxiliar técnico deixou as imediações da área técnica sem contestar a decisão da arbitragem”, diz o texto da súmula do duelo.

Em 2016, durante o Campeonato Brasileiro, a comissão técnica do Verdão já teve problemas por conta do uso de comunicação externa. O técnico Cuca chegou a ser suspenso por usar rádio para falar com Cuquinha, mesmo quando o treinador estava suspenso.

No duelo disputado no Beira-Rio, o Palmeiras saiu derrotado por 2 a 1 mas, por ter vencido na ida por 1 a 0, avançou às quartas de final da Copa do Brasil, ainda sem adversário definido. A resolução sairá após sorteio na próxima segunda-feira.