Após explosão, partida entre Borussia e Monaco é adiada para quarta

A partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Monaco foi adiada. Na tarde desta terça-feira, poucos minutos antes do jogo na Alemanha, uma bomba foi explodida próxima ao ônibus que levava a delegação do Borussia Dortmund.

A partida será disputada nesta quarta-feira, às 13h45 (de Brasília). Ao serem notificados que a partida estava cancelada, torcedores de Dortmund e Monaco entoaram o canto: “Dortmund, Dortmund”, em apoio ao clube alemão.

A Polícia de Dortmund informou, por meio do Twitter, que três explosões aconteceram na área onde o ônibus do clube se encontrava. Segundo informações do clube, apenas uma pessoa ficou ferida. O zagueiro espanhol Marc Bartra sofreu cortes em seus braços, devido aos estilhaços da bomba. Apesar dos ferimentos, o jogador não corre risco de vida e foi levado ao hospital imediatamente.

Segundo o jornal Bild, uma bomba teria sido explodida ao lado do ônibus do clube, quando a equipe saia do hotel, a cerca de 10 quilômetros do estádio Signal Iduna Park. A polícia não confirmou se foi um ataque terrorista.