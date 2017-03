Cueva é relacionado por Ceni e deve voltar ao São Paulo contra o ABC

O São Paulo divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para o confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABC, fora de casa, às 19h30 (de Brasília). Para o duelo de quarta, Rogério Ceni poderá contar com o peruano Cueva, que era a grande dúvida para a partida por conta de um edema na coxa. Por outro lado, Pratto não viaja para Natal após fraturar o nariz no clássico contra o Palmeiras.

Peça importante no sistema de criação do São Paulo, Cueva é o principal destaque da lista de Rogério Ceni. Sem o peruano, o Tricolor sofreu para agredir o Palmeiras no clássico do último sábado e teve de entrar em campo com três volantes: João Schmidt, Jucilei e Cícero mais adiantado.

Se por um lado Rogério Ceni terá o importante reforço de Cueva, por outro o treinador são-paulino não poderá contar com três jogadores considerados titulares da equipe. Sidão está se recuperando de uma lombalgia e segue fora, já o zagueiro Maicon também não reúne condições por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. Pratto ainda se recupera após cirurgia para reparar a fratura no nariz.

Há também a dúvida sobre quem Rogério Ceni irá escolher para defender a meta tricolor contra o ABC. Após Denis ser criticado fortemente por falhar em dois dos três gols palmeirenses no último domingo, Renan Ribeiro pode surgir como surpresa na escalação da equipe.

O São Paulo viajou nesta terça-feira para Natal, local do confronto contra o ABC. Um treino na capital potiguar no período da noite foi programado, e Rogério Ceni deverá aproveitar a atividade para definir os 11 titulares que buscarão confirmar a ida para a próxima fase da Copa do Brasil.

Com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo, no Morumbi, com direito a grande atuação de Luiz Araújo, que marcou dois gols, o São Paulo se classifica até mesmo perdendo por 1 a 0 nesta quarta-feira. O ABC terá de conquistar uma vitória por, no mínimo, 2 a 0 para avançar.

Veja os 23 relacionados para o duelo da Copa do Brasil:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Lucão, Lugano, Lyanco e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero e Wellington

Meias: Cueva, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem, Neilton e Léo Natel