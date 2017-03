São Paulo terá seu presidente definido no dia 18 de abril

As eleições presidências do São Paulo acontecerão no dia 18 de abril. Nesta terça-feira o conselho deliberativo do clube anunciou a data da votação através de um edital de convocação publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo. O atual mandatário Carlo Augusto de Barros e Silva, o Leco, e José Eduardo Mesquita Pimenta disputam o cargo máximo do clube tricolor.

O evento tem início às 19h (de Brasília) no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no estádio do Morumbi, horário que será realizada a análise das atas da reunião que acontece nesta quinta-feira para discutir as contas do clube.

Integrantes do conselho deliberativo e do conselho de administração do São Paulo serão definidos antes da eleição e posse do presidente e vice-presidente do clube. Posteriormente também haverá a decisão de quem vai compor o conselho fiscal tricolor.

Assumindo a presidência após a renúncia de Carlos Miguel Aidar, em 2015, Leco espera seguir no comando do clube até 2020, data que se encerra o novo mandato presidencial. Já Pimenta, que presidiu o São Paulo entre 1990 e 1994, época mais vitoriosa do Tricolor, que conquistou um Brasileiro, duas Libertadores e dois Mundiais, planeja retornar à presidência com a intenção de encerrar a seca de títulos que vem desde 2012.