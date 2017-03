Paulo Nobre reaparece barbudo e vestindo Palmeiras na China

Depois de deixar a presidência do Palmeiras em 2016 após quatro anos de um belo trabalho na equipe alviverde, o ex-presidente Paulo Nobre foi flagrado bem longe do Brasil. E mesmo do outro lado do mundo, na Muralha da China, Nobre não deixou o amor pelo Verdão de lado.

Em fotos espalhadas pelas redes sociais, Paulo Nobre aparece no grande cartão postal do país asiático vestindo um boné do Palmeiras e uma camiseta provocando os rivais do Flamengo. Já em outro clique, o ex-mandatário aparece sem camisa, mesmo em um cenário coberto por neve, segurando um manto palmeirense.

Eleito em janeiro de 2013, Nobre recolocou o Palmeiras na briga por títulos da elite do futebol brasileiro. Sobre a tutela do paulista de 49 anos, a equipe venceu a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, voltando à Copa Libertadores.

Foi também durante seu mandato que o Verdão começou a contar com o patrocínio da Crefisa, dando grande poder de contratação ao clube. No fim de 2014, Nobre inaugurou o Allianz Parque, nova casa do Palmeiras que começara a ser construída em 2010. Foi substituído por Maurício Galiotte na presidência do Porco.