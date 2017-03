Modesto alcança superavit de R$ 54 mi e tem contas aprovadas no Santos

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na noite desta quinta-feira, o balanço financeiro do clube em 2016, que apresentou um superavit de R$ 54 milhões. A votação foi de 115 votos a favor e 53 contra. Esta foi a primeira aprovação de contas do presidente Modesto Roma Júnior, que assumiu a gestão do Peixe em 2015 e foi reprovado no último ano.

Além disso, a dívida de longo prazo do alvinegro foi reduzida de R$ 434 para R$ 405 mi. A de curto prazo, por sua vez, caiu de R$ 162 mi para R$ 140 mi. A ‘aliviada’ no caixa se deve ao fato do clube ter vendido alguns jogadores, como Gabriel e Geuvânio, e ter assinado um acordo de transmissão em TV fechada com o Esporte Interativo. O Peixe ainda recebeu R$ 10 milhões de premiação pelo vice do Campeonato Brasileiro da última temporada.

Em 2015, o Santos teve deficit de R$ 78 milhões. Já em 2014, foram R$ 58 mi a menos na conta. Vale destacar que em janeiro de 2016, o clube pegou um empréstimo de R$ 10 milhões do Banco BMG. Parte desse valor já foi pago e ainda restam pouco mais de R$ 5 milhões de dívida, que tem com garantia as cotas de televisão de 2018.

Já em julho do ano passado, o alvinegro também fez uma antecipação de cotas do Campeonato Paulista de 2017 de R$ R$ 6 milhões.