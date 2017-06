Líder isolado, Corinthians já vende 20 mil ingressos para domingo

O ótimo momento vivido pelo Corinthians dentro de campo faz com que a fanática torcida fica ainda mais entusiasmada. Sempre com uma boa média de público em sua arena, as arquibancadas devem ficar ainda mais preenchidas com a liderança isolada no Campeonato Brasileiro. Tanto que para o confronto desta final de semana, contra o Botafogo pela 11ª rodada, o Timão já divulgou a parcial de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente para a partida.

Apesar do confronto estar marcado para as 16h (de Brasília), o estádio estará aberto aos torcedores desde às 11h, quando a banda Inimigos do HP realizará uma apresentação para a sétima edição do “Esquenta da Fiel”. Caso o torcedor deseja participar deste evento, terá que acrescentar R$ 10 (valor referente ao primeiro lote do evento) sobre o valor de seu ingresso.

Líder com 26 pontos, o Corinthians segue sem saber o que é ser derrotado na competição. Somando quatro pontos a mais que o segundo colocado, a equipe recebe o atual sétimo colocado da competição, o Botafogo, que soma 15 pontos e acabou derrotado em casa pelo Avaí na última segunda-feira.