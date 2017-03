Leila Pereira admite família cruz-maltina, mas nega patrocínio ao Vasco

O sucesso entre o patrocínio dado ao Palmeiras pela Crefisa, presidida por Leila Pereira, acabou criou o rumor de que a empresa também estaria perto de fechar um vínculo com a equipe do Vasco da Gama. Apesar da história ter sido veiculada na imprensa nacional, o próprio banco veio a público desmentir o caso.

A notícia de que o patrocínio ao Cruz-Maltino ocorreria surgiu junto da informação de que Leila, atual conselheira do Palmeiras seria torcedora do Vasco. A presidente da Crefisa, além de desmentir qualquer hipótese de patrocínio, esclareceu que seus familiares torcem para o clube carioca.

Confira a nota oficial de Leila Pereira:

“Jamais conversei ou me reuni com qualquer pessoa ligada a política do Vasco da Gama, clube de coração do meu pai e meus irmãos”, declarou.

“Jamais me envolveria na situação política do clube pelo enorme respeito que tenho a instituição Vasco da Gama. Como amante do futebol torço para que os grandes clubes do país possam ter patrocinadores fortes que valorizam ainda mais o esporte de preferência do brasileiro. Atualmente nossos recursos estão direcionados a Sociedade Esportiva Palmeiras, clube pelo qual eu e meu marido somos conselheiros”, finalizou Leila.