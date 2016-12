Jogadores e torcedores morrem após naufrágio em Uganda

O fim de 2016 segue manchado pelas tragédias envolvendo equipes esportivas. Após a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense, no dia 29 de novembro, um barco que transportava jogadores e torcedores de um clube de futebol naufragou no Lago Albert, em Uganda, deixando ao menos nove mortos e outros 21 desaparecidos.

“No momento, podemos confirmar que das 45 pessoas à bordo. 15 sobreviveram”, apontou John Rutagira, comandante de polícia local, em entrevista ao jornal ugandense Daily Monitor.

De acordo informações de testemunhas à polícia local, o barco virou após as pessoas se posicionarem em um mesmo lado. Ainda segundo os relatos, as pessoas cantavam e bebiam momentos antes do acidente.

O barco trasportava 45 pessoas, um número acima do recomendado para o tamanho da embarcação. Além dos nove corpos, os 15 sobreviventes foram resgatados por pescadores e a polícia, junto dos civis, segue com as buscas.

“Estava sobrecarregado. Segundo testemunhas, a maioria dos passageiros, embriagados, sentaram de um lado do barco, o que gerou uma perda de equilíbrio”, explicou Rutagira.