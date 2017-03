Goleiro Jailson divulga presente de torcedor palmeirense

Mesmo na reserva, o goleiro Jailson continua em alta junto aos palmeirenses. Nesta segunda-feira, o jogador divulgou em suas redes sociais um presente oferecido por um fã. Um desenho da imagem do arqueiro com a camisa do Palmeiras, que foi transformado em um quadro.

“Josivan, obrigado pelo quadro”, postou Jailson, que também tirou fotos com o torcedor do Verdão.

Jailson foi um dos destaques da conquista palmeirense no Campeonato Brasileiro de 2016, ganhando espaço no segundo semestre com a contusão do goleiro Fernando Prass. Porém, ele voltou para a reserva com a recuperação do titular da posição, que inclusive brilhou na vitória contra o Santos na Vila Belmiro.