Galiotte tirará licença de 20 dias e perderá Derby e oitavas da Liberta

O Palmeiras não terá seu presidente por quase três semanas a partir de sábado. Mauricio Galiotte irá tirar uma licença do clube para resolver problemas pessoais logo após o jogo contra o Grêmio, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pela Rádio Globo e confirmada pela Gazeta Esportiva, que apurou o mandatário alviverde ficará cerca de 20 dias afastado de suas funções. O período fará com que Galiotte não esteja presente na delegação alviverde que viajar para o Equador, onde o Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no dia 5 de julho, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Além do confronto pelo principal torneio da temporada, Mauricio Galiotte também não estará no clube no clássico contra o Corinthians, dia 12 de julho, no Palestra Itália, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As outras partidas serão contra Cruzeiro Flamengo e Sport – fora de casa – e Vitória na Arena. Neste período, o vice-presidente Genaro Marino assumirá as funções.