Fotos de Geuvânio com a camisa 23 do Flamengo vazam na internet

Geuvânio deve mesmo estar chegando na Gávea. Embora o Flamengo ainda não tenha confirmado o acerto, neste domingo fotos do jogador vestindo a camisa 23 do clube vazaram na internet, fato que fez crescer a expectativa da torcida pela chegada do atacante.

O ex-santista está hospedado em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro desde que desembarcou na cidade. A tendência é que Geuvânio seja emprestado por 18 meses pelo Tianjin Quanian, da China, clube que pagará a maior parte dos salários do jogador, caso o negócio realmente seja confirmado.

Ainda que Geuvânio já tenha vestido o manto rubro-negro, não há a confirmação da contratação do atleta por parte do Flamengo, que preferiu não se pronunciar sobre o vazamento das fotos.

Ao acertar a venda do atacante em 2016, o Santos inseriu no contrato com o Tianjin Quanjian uma cláusula que exigia a exclusividade do Peixe no empréstimo de Geuvânio, caso voltasse ao Brasil. Por sua vez, o Flamengo não se desanimou e segue confiante quando o assunto é o acerto com o atleta de 25 anos.

Geuvânio pode se tornar o terceiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. Everton Ribeiro, ex-Al Ahly, e Rhodolfo, ex-Besiktas, são os outros dois novos jogadores rubro-negros para o restante da temporada.