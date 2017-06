Felipão nega interferência sobre negociação de Paulinho com o Barça

Diferentemente do que o jornal espanhol Mundo Deportivo publicou nesta segunda-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari desmentiu ter conversado com qualquer jornalista do portão catalão sobre a negociação de Paulinho com o Barcelona. Em nota divulgada via assessoria, o penta-campeão afirmou que não interfere na negociação dos jogadores do Guangzhou Evergrande.

“Não falei com este jornal ou com quem for deste jornal. Estão colocando palavras que não foram dadas por mim. Estão mentindo e sendo alimentados por alguém. Eu sou apenas técnico do Guangzhou. Não interfiro em contratações. Não sou eu que determina o valor da multa rescisória, e sim a direção do clube” afirmou o treinador.

Segundo a publicação do portal, Felipão havia dito que a transação do volante ao clube catalão só seria concretizada no caso da multa rescisória, estipulada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões), fosse arcada pelos espanhóis.

Com contrato até 2020 com o clube chinês, o volante titular da Seleção Brasileira tem o interesse de vestir a camisa Blaugraná. A diretoria do Barcelona parece disposta a investir até 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 93 milhões) na contratação do brasileiro.