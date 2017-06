Cristiano Ronaldo lidera lista de atletas mais bem pagos do mundo

A revista norte-americana Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem pagos em 2017. A publicação levou em conta os últimos 12 meses e, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro colocado é Cristiano Ronaldo. O melhor brasileiro na lista é Neymar, em 18º.

Cristiano somou 93 milhões de dólares, aproximadamente 304 milhões de reais. Para o valor, foram considerados salários e bônus, além de acordos publicitários. O português teve uma temporada de destaque, conquistando, pelo Real Madrid, o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Europa.

A segunda colocação ficou com LeBron James, jogador do Cleveland Cavaliers e uma das maiores estrelas da NBA. “King” James, como é conhecido, acumulou cerca de R$ 282 milhões, e foi seguido pelo argentino Lionel Messi, do Barcelona, que apareceu com R$ 262 milhões.

A quarta colocação ficou com o suíço Roger Federer, um dos maiores nomes do tênis e maior vencedor de Grand Slams da história, com R$ 209 milhões. Em quinto apareceu o norte-americano Kevin Durant, atleta do Golden State Warriors, com R$ 198 milhões.

O melhor brasileiro na lista é Neymar, atacante do Barcelona, que apareceu em 18º e acumulou R$ 120 milhões ao longo dos últimos 12 meses, sendo R$ 49 milhões de salários e bônus e R$ 71 milhões de acordos publicitários.