Corinthians prorroga contrato de Rodriguinho para até o final de 2019

Depois de superar a negociação fracassada para o Fenerbahce, da Turquia, no começo da temporada, Rodriguinho voltou a focar as atenções no Corinthians e continua sendo um dos principais nomes do elenco. Nesta segunda-feira, após o treino, o meia prorrogou o vínculo com o Timão, o que comprova o bom ambiente entre as partes: se antes tinha contrato até o final deste ano, o jogador agora tem acordo selado até o final de 2019.

Em janeiro, a equipe turca ofereceu R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. À época, o presidente Roberto de Andrade recusou a proposta e o jogador, chateado, chegou a tratar abertamente do tema. O impasse deixou os torcedores alvinegros apreensivos, já que o meia foi um dos destaques do Corinthians em 2016.

Passado algum tempo do imbróglio, Rodriguinho fez as pazes com a diretoria e disse que era impossível não ser feliz no Corinthians. No Parque São Jorge desde 2013, ele tem 92 jogos e 15 gols pelo clube.

A equipe treinou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco visando a partida contra o Red Bull, marcada para quinta-feira, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pelo Campeonato Paulista.