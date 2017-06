Corinthians arrecada cerca de R$ 1 milhão com redes sociais

O Corinthians é um dos clubes mais populares do mundo no quesito redes sociais. Com mais de 11 milhões de curtidas na página oficial do Timão, a equipe de marketing corintiana já conseguiu atrair parceiros e patrocinadores para exposição da marca e relacionamento com seus canais oficiais. Entre os meses de junho de 2016 e 2017, o Alvinegro arrecadou quase um milhão de reais com o conteúdo gerado em suas principais plataformas digitais.

“A produção de conteúdo é muito importante para o trabalho de marca e relacionamento com o torcedor. Os canais oficiais do clube nas principais plataformas, onde todo este conteúdo é publicado, também já começam a apresentar números interessantes como nova fonte de receita. A expectativa é de que o aumento de receita nesta área cresça exponencialmente em um curto espaço de tempo”, disse Fernando Sales, Diretor de Marketing do Corinthians.

Além das parcerias com produção e publicação exclusiva de conteúdo, o Timão buscou fechar alguns patrocínios pontuais para seus canais oficiais. É o caso das empresas OLX e Blowtex, que fecharam com o Corinthians para aparecerem nas plataformas digitais.

“A qualidade de conteúdo e os números gerais do Corinthians nas redes sociais despertam interesse de potenciais patrocinadores não só exclusivamente para os canais do clube, mas também tem peso importante nas propostas feitas para outras propriedades”, disse Vinicius Azevedo, Gerente de Marketing do Corinthians. “Temos feito o dever de casa, investido na área e certamente os números serão ainda melhores em breve”, finalizou.