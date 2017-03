A novela acabou! Rodrigo Caio renova contrato com o São Paulo até 2021

São Paulo e Rodrigo Caio, enfim, se acertara. Após uma longa novela, que já vem se arrastando desde outubro do ano passado, o zagueiro firmou um novo vínculo com o Tricolor Paulista nesta segunda-feira, válido até o fim de 2021. Considerado uma das principais peças do elenco de Rogério Ceni, o campeão olímpico com a Seleção Brasileira terá um grande aumento salarial com o novo contrato.

Os vencimentos de Rodrigo Caio, considerados menores em relação ao que ganham outros importantes jogadores no São Paulo, era um dos principais obstáculos na negociação para renovar o contrato do zagueiro. Agora, ele deverá ter um salário próximo do teto do clube, que gira em torno de R$ 400 mil.

Esse nosso encontro rendeu, hein @RCaio03? Rendeu uma renovação até 2021. Você é um jogador exemplar, é bom tê-lo conosco. #MadeInCotia pic.twitter.com/VmCePnUd7j — Leco (@LecoPresidente) March 27, 2017

Com a saída de Marco Aurélio Cunha, ex-diretor executivo de futebol do Tricolor, as tratativas ficaram por conta do advogado Alexandre Pássaro e do agente do jogador, Carlos Leite. Especulado na Europa nas últimas janelas, o São Paulo se preveniu e agora quem tiver interesse em levar o zagueiro deverá desembolsar uma grande quantia em dinheiro.

A decisão do jogador em permanecer por mais tempo no Morumbi tem a ver com seu desejo de disputar a Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. Titular absoluto no São Paulo, Rodrigo Caio vem sendo lembrado com certa frequência nas convocações da Seleção Brasileira e se manter em ritmo de jogo pode ser a chave para ganhar uma vaga na defesa canarinho.

Planejando manter seus principais e mais promissores jogadores por bastante tempo, o São Paulo renovou também recentemente com Cueva, Luiz Araújo, Thiago Mendes e Lucas Fernandes, todos até 2021, além de Bruno, que estendeu seu vínculo até o fim do ano que vem.