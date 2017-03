Uefa sugere Neymar como futuro melhor do mundo após vitória épica

Neymar foi aclamado pela crítica após sua atuação estonteante na goleada por 6 a 1 do Barcelona sobre o PSG, resultado que garantiu a classificação improvável do time espanhol às quartas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro jogou tanto, foi tão decisivo, que a Uefa já cogita o jogador como o próximo melhor do mundo.

Logo após o confronto épico no Camp Nou, o perfil da Uefa Champions League nas redes sociais fez questão de exaltar o futebol exibido por Neymar com uma foto dele acompanhada da legenda “Que noite para este homem. Futuro número um do mundo? ”.

What a night for this man ✌ Future world No1? #Neymar #Barcelona #UCL Uma publicação compartilhada por @uefachampionsleague em Mar 9, 2017 às 1:45 PST

O próprio Neymar crê que o confronto contra o Paris Saint-Germain foi o melhor jogo de sua vida. O jogador se mostrou muito contente em entrevista após o duelo e acredita ter feito história com a camisa blaugrana.

“Sabíamos que uma equipe como o Barcelona pode fazer de tudo. Nós acreditamos em nossa equipe e nossos jogadores. Esta foi a melhor partida que já joguei em toda a minha vida, por conta dos gols, a força dos dois times que se enfrentaram. Estou em um momento muito bom, muito feliz com o meu jogo e meus companheiros”, afirmou o atacante ao canal beIN Sport.