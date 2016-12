Bahia anuncia contratação de ex-palmeirense Armero

Pablo Estifer Armero está de volta ao futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, o lateral esquerdo colombiano, que vem para sua terceira passagem pelo Brasil, foi anunciado pelo Bahia, através do site oficial do clube.

O defensor passou o ano de 2016 na Udinese, da Itália, e chegou a Salvador nesta manhã, quando foi submetido a exames. O contrato do atleta com o Tricolor será válido até o final da próxima temporada, com cláusula de extensão para mais um ano.

Velho conhecido do futebol brasileiro, Armero se destacou em sua passagem pelo Palmeiras, entre 2009 e 2010, e voltou a terras verde e amarelas em 2015, em passagem apagada pelo Flamengo. Revelado pelo América de Cali, da Colômbia, o lateral ainda atuou por equipes de expressão do futebol mundial, como os italianos Milan e Napoli e o inglês West Ham, por exemplo.

Além de algumas temporadas consistentes por clubes importantes, o jogador de 30 anos também teve diversas oportunidades de vesti a camisa da seleção colombiana. Ele chegou a participar da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, e da Copa América Centenário, no ano passado.