Teresinha de Jesus leva o bronze nos 100 m; Felipe Gomes fica com a prata

São Paulo , SP

O atletismo segue rendendo medalhas ao Brasil nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Na noite deste domingo, pela final dos 100 m rasos classe T46/47, Teresinha de Jesus ficou com a medalha de bronze, completando o trajeto em 12s84.

No lugar mais alto do pódio, ficou a norte-americana Deja Young, que correu em 12s15. Com a medalha de prata, ficou a Alicja Fiodorow, com 12s46.

Esta foi a 22ª medalha brasileira no Rio de Janeiro. O país-sede se encontra na 5ª colocação do quadro geral de medalhas, atrás de China, Grã-Bretanha, Ucrânia e EUA.

Felipe Gomes garante o segundo lugar nos 100m T11

Poucos segundos depois de Teresinha de Jesus pegar o bronze, Felipe Gomes tratou de assegurar mais uma medalha de prata para os “donos da casa”. Pela final dos 100m rasos classe T11, para deficientes visuais, ele ficou atrás apenas do norte-americano David Brown, completando a prova em 11s08.

O medalhista de ouro garantiu o lugar mais alto do pódio, fechando com o tempo de 10s99. Ananias Shikongo, da Namíbia, ficou com o bronze, após correr em 11s11.