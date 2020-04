A eleição do melhor goleiro do São Paulo no século 21 é uma concorrência complicada. De um lado, Rogério Ceni, um dos maiores ídolos da história do clube. Diante do Mito, estarão Renan Ribeiro, que teve bons momentos, mas deixou o Tricolor por questões financeiras, e o atual dono da camisa 1, Tiago Volpi.

Vote no melhor goleiro do São Paulo no século 21: