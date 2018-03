Shopping metrô de São Paulo abre espaço para troca de figurinhas

O Shopping Metrô Tucuruvi, na capital de São Paulo, inaugurou um espaço para a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018, febre entre os amantes de futebol. No “Ponto de Encontro Troca de Figurinhas”, local gratuito, crianças, jovens e adultos podem interagir com outros colecionadores.

“Preparamos um espaço convidando a todos para escalar a seleção dos sonhos para a Copa 2018”, destacou Laís Marques, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

O Ponto de Encontro Troca de Figurinhas é o primeiro de São Paulo e o primeiro da Zona Norte da cidade. O espaço, aberto no último dia 24, possui decoração especial para os colecionadores do álbum da Copa do Mundo.

As mesas e pufes, em formato de bola, dão um toque futebolístico ao espaço, que também tem piso de grama sintética, lembrando um campo de futebol. Nas paredes, foram montados painéis para que os clientes escolham sua seleção dos sonhos com os melhores jogadores do mundo, usando a papelaria disponível no local.

O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 22h00 (horário de Brasília), e aos domingos e feriados, em horário diferente: das 14h00 às 20h00. O endereço fica na Av. Dr. Antonio Maria Laet, 566, no Tucuruvi, em São Paulo.