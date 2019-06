Seleção desembarca em Brasília com apoio da torcida a Neymar

A Seleção Brasileira desembarcou na noite desta terça-feira em Brasília para a disputa do amistoso contra o Catar, o primeiro preparatório antes do início da Copa América. O destaque ficou para o atacante Neymar, que vive grande turbulência na vida particular, mas recebeu apoio dos torcedores.

Sorridente, o craque do Paris Saint-Germain parou para atender os fãs e tirou fotos. Neymar segue trabalhando normalmente mesmo vítima de uma acusação de estupro feita por uma mulher que o visitou na cidade de Paris.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O desembarque da Seleção em Brasília, além da comissão técnica, contou com 20 jogadores. Ainda não se apresentaram o goleiro Cássio, que disputou o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela Copa do Brasil, além da dupla do Liverpool: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino.