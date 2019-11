Santos e Palmeiras empatam no primeiro jogo da final do Paulista Sub-15

Abrindo a final do Campeonato Paulista Sub-15, Santos e Palmeiras empataram e 0 a 0 na manhã deste domingo na Vila Belmiro. Apesar de nenhuma das equipes ter alterado o marcador, o jogo foi movimentado e com diversas chances de gol.

A primeira etapa ficou marcada pela superioridade do Palmeiras, com a equipe criando as principais oportunidades desde os primeiros minutos. O Peixe tentava ser agressivo por meio dos contra-ataques, mas pouco incomodou a defesa dos visitantes.

Intervalo de jogo no Alçapão! Santos vai empatando em zero a zero com o Palmeiras na primeira partida da final do Paulistão Sub-15!#MeninosDaVila Sub-15 | #SANxPAL | 0x0https://t.co/j03ZocuBOn pic.twitter.com/P9PmCJEcVH — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 17, 2019

Na segunda etapa, o Verdão manteve a posse de bola e seguiu oferecendo riscos, mas o Santos também passou a ter uma postura agressiva. No último lance, os donos da casa tiveram a principal chance do jogo, com uma bela finalização colocada de Marcos Adriano que bateu no travessão.

Com o empate, a decisão do Paulista Sub-15 segue em aberto. Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 9h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu.