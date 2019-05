Presidente do Santos promete reclamar na CBF após “crime” na Vila

O presidente do Santos, José Carlos Peres, desabafou durante entrevista em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Peres classificou a anulação do pênalti marcado em Rodrygo, contra o Internacional, como “criminoso”, e prometeu uma reclamação formal na CBF.

O árbitro Rodolpho Toski Marques marcou a penalidade de Cuesta, mas cancelou depois de acionar o VAR. O Peixe não quer mais o profissional em suas partidas.

Veja o desabafo abaixo, na íntegra:

“No Arbitral da FPF e CBF, alertei que o VAR poderia se desmoralizar com o tempo. É uma coisa boa, mas que seria desmoralizado. Oficializa o erro do árbitro. Ontem tivemos pênalti escandaloso, temos imagens encaminhadas ao Coronel Marinho. Absurdas, não existe meio pênalti. Querem institucionalizar o meio pênalti por meio do VAR. Esse árbitro já nos prejudicou, é uma vergonha que tenham escalado esse cara para a Vila Belmiro. Ganhávamos de 2 a 1 contra o Cruzeiro e no último minuto deu mais um, a bola bateu na defesa e Gabigol sozinho. E ele apitou o fim. Má intenção. Não desonesto, mas com má intenção, sem criar problemas para ele com Cruzeiro desclassificado. É esse meu desabafo, vamos protestar junto à CBF, estamos montando e encaminharemos imagens. Não aturaremos mais esse tipo de coisa. Times que gritam não mexem, gol mandrake é confirmado e oficializado pelo juiz. Marca, olha, cara diz que é interpretativo, espera e invalida. A gente não é idiota. Clubes não são serventes, apitam e recebem salários junto aos clubes. Que respeitem os clubes sem olhar a camisa, mas para a Justiça. O que fez foi criminoso ontem. Pedimos que vá para reciclagem, é arrogante. Chamou e não aceitou, chamou por causa da pressão do Internacional. Que não volte a apitar jogos do Santos, entendo, é difícil, até porque se vetar tem um monte para não apitar. Temos que melhorar o nível. VAR está desmoralizado, precisamos de seriedade. Santos não quer gol roubado, Santos quer justiça. Ganhar título na sacanagem vocês sabem quem gostam. Importante é ganhar, na mão, aos 46… Santos quer ganhar limpo. Santos nunca ganhou campeonato passando a mão. Que tenham a dignidade, desculpa o desabafo. Saí daqui muito nervoso e vi que a torcida saiu chateada. E alguns não voltam mais, para ver esse VAR? Tem que funcionar diferente”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com