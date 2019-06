Najila chora em entrevista e diz viver um pesadelo com Caso Neymar

A mulher que aparentava frieza e controle na primeira entrevista concedida ao repórter Roberto Cabrini, do SBT, desabou na nova aparição pública. Neste domingo, a modelo Najila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, falou com a TV Record totalmente abalada emocionalmente. Citou que está tendo sua individualidade invadida e chorou em vários momentos da conversa. Alegou sofrer neste momento de Síndrome do Pânico e citou a necessidade de consumir remédios para poder dormir.

“Minha vida virou do avesso. Está um pesadelo e só vem piorando. Não consigo fazer mais nada em minha vida, as coisas que eu gostava, treinar, dançar e sair com meu filho”, disse a moça, que diz ter perdido dez quilos desde que voltou de Paris, onde se encontrou com Neymar.

Emocionada e aos prantos, Najila chegou a interromper a entrevista para beber água e se acalmar. A modelo afirmou estar surpresa com a repercussão do caso, que ganhou todo o mundo por envolver um dos atletas mais importantes da atualidade. Ela garante que esperava que a acusação fosse tratada em regime de total segredo pela Justiça, sem vazar nenhum detalhe e principalmente sua identidade. Agora, reclama que sofre uma série de acusações que não são verdadeiras.

“Jamais imaginei que ficaria exposta desta maneira”, reclamou. “Está sendo muito difícil, as pessoas estão querendo tirar proveito da minha dor”, emendou, aos prantos, a modelo, alegando que está sofrendo crimes de calúnia e sobretudo pela invasão de seu apartamento no final da última semana.

Por fim, Najila foi questionada sobre as imagens que vazaram no quarto de hotel com Neymar, mas rapidamente se esquivou: “Não quero falar sobre isso”.

Ameaça de morte

Em entrevista à TV Globo, o ex-marido de Najila, Estivens Alves, também relatou problemas em função de toda a polêmica envolvendo Neymar. “Falaram através de redes sociais que eu ia ser morto caso o Neymar não jogasse a Copa América”, explicou. reforçando também o drama que vive o seu filho com a modelo. “Ele não vai à escola e chora ao ouvir o nome da mãe”.

