Lucas Pratto revela estranheza por não receber novas chances na Seleção

O atacante Lucas Pratto parece não fazer parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli para o ataque da Seleção Argentina. Nome frequente nas convocações do ex-treinador da seleção argentina, Edgardo Bauza, o atacante do São Paulo sequer foi lembrado nas listas de Sampaoli desde a sua chegada.

O fato de ter sido “esquecido” das convocações causa estranheza ao centroavante, que considera as suas atuações com a camisa da Albiceleste muito boas.”Graças a Deus, quando fui chamado fiz gols. Joguei partidas difíceis e, no meu critério, fui bem. Quanto a isso, estou tranquilo, ainda que fique com uma sensação estranha que não tenham me chamado depois, tendo chamado tantos jogadores”, declarou o atacante à rádio Closs Continental.

Atualmente, o ataque da seleção argentina tem contado com Sérgio Aguero como titular e Mauro Icardi e Darío Benedetto ocupando as reservas da equipe de Sampaoli. Outra ausência que Pratto considera estranha na Abiceleste é a de Gonzalo Higuaín. “Me surpreende a ausência do Higuaín. Nos treinos, ele demonstrava porque fez tantos gols nas ligas em que joga”, avaliou o atacante são-paulino.

Para justificar a sua estranheza por ainda não ter tido uma oportunidade com o novo treinador, Pratto relembra que Sampaoli já buscou sua contração enquanto estava no comando do Sevilla.”Não sei porque não tive essa possibilidade, mas a esperança de voltar a ser chamado, eu sigo tendo. Sampaoli, em um momento, chamou meu agente para me levar ao Sevilla”, revelou o atleta.

Garantida na Copa do Mundo do ano que vem, a Seleção Argentina só terá mais dois testes em amistosos, em março do ano que vem, antes do torneio. No total, Lucas Pratto participou de cinco jogos pela seleção argentina nessas Eliminatórias e marcou dois gols.