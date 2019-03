Liderança x rebaixamento: Botafogo-SP e Santos se enfrentam com objetivos distintos

Com objetivos distintos, Botafogo e Santos se enfrentarão nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Com reservas, o Peixe busca a vitória para tentar retomar a liderança do Grupo A e também a melhor campanha do Estadual, com a vantagem de decidir em casa. O Alvinegro precisa ganhar e torcer por tropeço do Red Bull Brasil contra o Guarani.

Pensando justamente no confronto das quartas de final diante do RB, o técnico Jorge Sampaoli escalará uma equipe alternativa. Gustavo Henrique e Diego Pituca serão os titulares mantidos.

“Primeiramente pensamos no Botafogo, jogo importante e podemos retomar a liderança. Sabemos que enfrentaremos o RB também, então estamos estudando eles, mas primeiramente o Botafogo. Depois estudar e se preparar para um grande mata-mata”, disse Gustavo.

O Botafogo, em contrapartida, precisa vencer para se manter na primeira divisão paulista sem depender de outros resultados. A equipe de Ribeirão Preto é a lanterna do Grupo D, com oito pontos. A disputa pela vaga é com o São Caetano, último do Grupo A, com sete. O Azulão enfrentará o São Paulo.

“Não podemos dizer que já nos livramos, a tabela mostra isso. Temos que fazer o dever de casa agora. Precisamos recuperar os jogadores agora, eles estão muito desgastados e cada jogador tem seu próprio tempo para ter uma recuperação adequada e da melhor maneira possível. Agora é pensar no Santos. Será um jogo difícil, mas com a força da nossa torcida, que vem nos dando muito apoio, conseguiremos o resultado”, afirmou o técnico Roberto Cavalo.

Em 2018, o Santos eliminou o Botafogo nas quartas de final, nos pênaltis, depois de duplo 0 a 0. O Peixe acabou eliminado na semifinal para o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Santos

Data: 20 de março de 2019 (quarta-feira)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

BOTAFOGO-SP: Darley, Bruno José, Ednei, Naylhor, Plínio e Pará; Willian Oliveira, Marlon Freitas e Nadson; Rafael Costa e Erick

Técnico: Roberto Cavalo

SANTOS: João Paulo; Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Gustavo Henrique; Matheus Ribeiro, Yuri, Jean Lucas, Diego Pituca e Orinho; Arthur Gomes e Kaio Jorge

Técnico: Jorge Sampaoli