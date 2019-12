Leila Pereira usa chegada da São Silvestre como motivação para Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Crefisa e conselheira do Palmeiras, é uma usuária ativa do Twitter. Diariamente, ela usa a rede social para se comunicar com a torcida, anunciar projetos ou apenas postar mensagens otimistas e motivacionais.

Foi o que ocorreu nessa terça-feira. Leila usou o vídeo da emocionante chegada da prova masculina da São Silvestre como uma metáfora para o ano de 2020. “Sempre acreditar. Nunca desistir”, escreveu.

Sempre acreditar.

Nunca desistir. 2020 seja sempre assim.

👆👆👆👆👆 pic.twitter.com/rJdzQcTiCK — Leila Pereira (@lpconselheira) December 31, 2019

Mais cedo, ela já havia usado o Twitter para para publicar outro vídeo, com um discurso de apoio aos palmeirenses, feito por ela durante suas férias. “Continuem contando comigo. O Verdão está sempre no meu coração, na minha cabeça. Eu estou sempre pensando o que posso fazer para colaborar cada vez mais”, disse.

“A grande força mesmo vem de nossos milhões de torcedores. Vamos em frente, que 2020 será um grande ano para todos nós”, completou.