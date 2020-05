Ex-meia de Santos e Corinthians, Piá é preso pela quarta vez

Neste sábado, o ex-jogador Piá, que teve passagens por Santos e Corinthians, foi preso em flagrante ao tentar furtar envelopes com dinheiro em um caixa eletrônico da cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Esta foi a sua quarta detenção pelo mesmo motivo.

Junto com seu companheiro, ele prestou depoimento e foi transferido para Limeira, onde passará a noite em uma unidade prisional, segundo foi divulgado pelo Globoesporte.com. Neste domingo, está marcada uma audiência de custódia para avaliar os próximos passos do caso.

O meia, que atualmente tem 46 anos, se destacou quando atuou pela Ponte Preta, entre 2000 e 2004. Com isso, se transferiu para o Corinthians, mas ficou por pouco tempo no time do Parque São Jorge, entrando em campo apenas cinco vezes. Já pelo Peixe, onde jogou em 1996, atuou em dez partidas.

Após se aposentar em 2011, Piá entrou em problemas com a justiça em 2014, quando foi indiciado por tentativa de furto em um caixa eletrônico de Campinas. Já em 2015, cometeu o mesmo crime mais duas vezes, sendo uma em Americana e outra em Bauru.