Daniel Alves lidera estatística negativa do São Paulo contra o Cruzeiro

Derrotado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira, o São Paulo contou com o retorno de Daniel Alves, que havia perdido as partidas contra Bahia e Corinthians, já que estava na Seleção Brasileira. O camisa 10 teve atuação discreta e destacou-se negativamente por ser o jogador que mais errou passes em campo.

De acordo com o Footstats, Daniel Alves passou nove vezes incorretamente no Mineirão. O segundo colocado do São Paulo no ranking da estatística foi Tchê Tchê, com oito passes errados. Para efeito de comparação, o jogador do Cruzeiro com mais equívocos foi Egídio, com cinco tentativas incompletas.

Por outro lado, Daniel Alves foi o jogador que mais tentou passes na partida (73 vezes). O camisa 10 iniciou a partida atuando como meio-campista, ao lado de Hernanes no 4-1-4-1 armado por Fernando Diniz. No intervalo, o treinador colocou Vitor Bueno no lugar de Juanfran e o capitão da Seleção Brasileira foi deslocado para a lateral-direita.

A escalação de Daniel Alves como titular era incerta, já que o jogador havia disputado dois amistosos pelo Brasil e retornado de Singapura há pouco tempo. O camisa 10 desembarcou em São Paulo na tarde da segunda-feira e teve sua situação física analisada pela comissão técnica.

Até o momento, Daniel Alves disputou dez partidas com a camisa do Tricolor e marcou um gol, além de ter colaborado com uma assistência. O jogador já deixou claro que tem como preferência atuar no meio-campo, onde participa mais do andamento da partida.

Com a derrota para o Cruzeiro, o São Paulo estacionou na quinta colocação, com 43 pontos, um a menos do que o líder Corinthians. Na próxima rodada, a equipe recebe o Avaí, no domingo, às 16h, no Morumbi.