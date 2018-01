Corinthians espera por Henrique e quer zagueiro na viagem aos EUA

O Corinthians espera ansiosamente pela definição do contrato entre o zagueiro Henrique e o Fluminense para anunciar oficialmente a contratação do atleta. Com tudo acordado no que diz respeito a salários e tempo de vínculo, o Alvinegro espera ter o atleta já na viagem para os Estados Unidos, onde disputa a Copa Flórida, marcada para a noite deste domingo.

“O Henrique foi exatamente isso, já temos um acordo apalavrado com o atleta desde que ele tenha se resolvido com o Fluminense. Ele precisa fazer um acerto lá. Enquanto não for feito, temos de respeitar o contrato vigente dele”, explicou o gerente de futebol corintiano, Alessandro, sempre cauteloso ao tratar das negociações corintianas com possíveis reforços.

A Gazeta Esportiva apurou, porém, que há poucas ressalvas com relação a um possível insucesso na transação. Henrique já é nome certo na montagem do elenco, agora visto como “suficiente” por ter dois nomes experientes (ele e Balbuena) além dos jovens Pedro Henrique e Léo Santos.

O imediatismo na expectativa de contar com o defensor se dá pela lesão de Vilson, que teve de passar por uma raspagem na cartilagem e tem retorno previsto para março. Além dele, Léo foi à mesa de cirurgia nas férias para corrigir uma pubalgia, colocando incerteza sobre seu aproveitamento neste início de temporada.

Para uma resolução, no entanto, o Alvinegro acredita que o jogador percorrerá um longo caminho para receber as verbas rescisórias do seu contrato com o Flu, válido até dezembro deste ano. Já descartado pelos cariocas devido ao alto salário, ele deve buscar um acordo para acelerar o processo.