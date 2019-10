Corinthians atropela Sorocaba e é campeão paulista de futsal

É campeão! Nesta terça-feira, o Corinthians goleou o Magnus Sorocaba por 6 a 2 e levantou a taça do Campeonato Paulista de Futsal. Mesmo jogando fora de casa, o Timão sobrou em quadra e levou o título com propriedade.

Depois de um jogo de ida com muito equilíbrio, que terminou empatado em 3 a 3 na capital paulista, o Corinthians não deu chances para o adversário em Sorocaba na partida de volta.

O jogo foi intenso desde os primeiros minutos. Em uma reposição rápida de Tiago, Henrique bateu firme para abrir o placar para o Timão. E não demorou para o time campeão ampliar. Aos cinco minutos, Leandro Lino mandou contra o próprio patrimônio, depois da finalização de Deives.

Ainda antes do intervalo, Higor arrancou em linda jogada individual e bateu cruzado de canhota para fazer o terceiro da equipe alvinegra.

Na segunda etapa, o jogo ficou tenso em Sorocaba. Logo nos minutos iniciais, Nenê, do Corinthians e Eder Lima, do Sorocaba, se desentenderam e acabaram expulsos pela arbitragem.

Sem conseguir criar boas chances, o time do interior paulista apostou na estratégia com goleiro-linha, mas acabou penalizada. Batalha foi esperto no desarme e marcou o quarto do Corinthians. O Sorocaba até diminuiu e achou dois gols com Rodrigo e Charuto, mas Matheus fechou a vitória corintiana faltando 40 segundos para o fim.