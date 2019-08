Classificação do Grêmio garante brasileiro na final da Libertadores

O Brasil conseguiu, de forma antecipada, a presença na final da Copa Libertadores da América após a classificação do Grêmio diante do Libertad, no Paraguai. O triunfo gaúcho garantiu quatro representantes nacionais do mesmo lado da chave nas quartas de final da competição continental.

Na próxima etapa do torneio, o Grêmio enfrenta o Palmeiras. No mesmo lado da chave estão Flamengo e Internacional, que se classificaram nesta quarta-feira ao baterem, respectivamente, Emelec, do Equador, e Nacional, do Uruguai.

Do outro lado da chave, apenas equipes estrangeiras. O Boca Juniors eliminou o Cruzeiro e enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai. Por fim, LDU, do Equador, irá desafiar o poderoso Boca Juniors, da Argentina.

Em 2019, a Libertadores apresenta uma novidade na decisão do título. A final será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, na cidade de Santiago, no Chile.