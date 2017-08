Cittadini ‘renasce’ com Levir e não deve ser negociado pelo Santos

A escalação de Léo Cittadini como titular contra o Fluminense surpreendeu parte da torcida do Santos. Porém, apesar do empate em 0 a 0 com o time carioca, na última segunda-feira, no Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia foi um dos melhores em campo e foi muito elogiado pelo técnico Levir Culpi.

O comandante, inclusive, promoveu a entrada de Cittadini na equipe para dar um ‘recado’ a Chievo e São Paulo, interessados no jogador de 23 anos. Mesmo com poucas oportunidades, o meia está nos planos de Levir para o restante da temporada e não deve ser negociado pelo Peixe.

“Sobre o Cittadini eu ouvi, sim, uma conversa a respeito, mas isso não é oficial. Eu coloquei o Cittadini porque gosto dele, tem um desenvolvimento ótimo no meio de campo, bom controle de bola, domínio, o acho excelente. Mas não tenho o menor controle sobre ele, isso está totalmente em aberto. Não sei o que vai acontecer, isso é uma coisa que foge. É claro que vou dar a minha opinião, mas foge do meu controle. Não sei o que a diretoria está pensando, não chegamos a falar sobre ele”, disse o treinador.

Meia armador de origem, Cittadini ganhou espaço no Santos de Dorival atuando como segundo volante. No profissional do alvinegro desde 2013, Cittadini nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Ao todo, o meia já fez 53 partidas e marcou dois gols com a camisa do Peixe.