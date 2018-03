Bia Haddad vence segunda e vai à inédita terceira fase em WTA de Miami

Nesta sexta-feira (23), pelo Master 1000 de Miami, Bia Haddad encarou a cabeça de chave 31, a chinesa Shuai Zhang e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h30 confronto. A vitória garantiu um avanço inédito da brasileira à terceira fase de um Premier Mandatory.

Apesar das parciais, o jogo não foi tranquilo para a número 1 do Brasil. O primeiro set foi bem disputado, mesmo com Bia saindo na frente com quebra de serviço. Ainda conseguindo salvar cinco break-points, a brasileira não conseguiu segurar no quarto game e viu a chinesa empatar em 2/2. Voltando a impor o jogo, Bia conseguiu nova vantagem e passou a administrá-la até fechar em 6/3.

A segunda parcial foi mais fácil para a brasileira, que abriu de cara 3/0. Com boa vantagem, Bia ainda conseguiu salvar break-points e só cedeu dois games à adversária.

Para a próxima fase, Bia espera a vencedora do confronto entre a letã Jelena Ostapenko (5ª) e a húngara Timea Babos (47ª). Ostapenko está entre as favoritas para levar o torneio.