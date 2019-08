Aguilar, Derlis e Soteldo são convocados e também desfalcam o Santos

O Santos terá quatro desfalques contra o Athletico-PR, dia 8 de setembro, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro: Aguilar, Derlis González, Jorge e Soteldo.

Além de Jorge na seleção brasileira, Aguilar, Derlis e Soteldo foram chamados para amistosos nas seleções da Colômbia, Paraguai e Venezuela, respectivamente.

Jorge e Aguilar se enfrentarão em Brasil x Colômbia no dia 6, em Miami. Aguilar também encontrará Soteldo em Colômbia x Venezuela no dia 10, também nos Estados Unidos.

O Paraguai de Derlis medirá forças com o Japão no dia 5, em Kashima, e Jordânia no dia 8, em Aman.